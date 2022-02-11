Журналистка Екатерина Котенкова прокомментировала те трудности, с которыми приходится жить украинским пенсионерам и тем людям, которые не могут выйти на пенсию.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

По словам журналистки, в этом году многие могли выйти на пенсию, но не выйдут. Следовательно, говорит она, возникает вопрос о причинах такой несправедливости.

Как объясняет Екатерина Котенкова, все дело в повышении трудового стажа, что больше всего сказывается на наиболее незащищенных слоях населения. В частности, говорит она, трудовой стаж в Украине будет увеличиваться каждый год до 2028 года. «Пока не достигнут отметки 35 лет. Грубо говоря людям придется работать до 65 лет. Власть делает все, чтобы отстрочить выход на пенсию. А все почему? Потому что в бюджете денег нет», - рассказывает журналистка.

В то же время она подчеркивает, что у большинства людей не слишком высокие зарплаты, они не смогут поддерживать достойный уровень жизни после выхода на пенсию. Следовательно, говорит Екатерина Котенкова, у них есть определенные надежды на государство, они отчисляют средства к социальной системе пенсий, а правительство заявляет о практическом коллапсе этой системы.

Следовательно, констатирует она, Пенсионный фонд заявляет об отсутствии средств и, очевидно, скоро пенсионерам просто нечем будет платить. «Будущее грозит не только старостью, но и нищетой», - подчеркивает журналистка.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала об огромном дефиците Пенсионного фонда.

Также Politeka писала, что Завальнюк рассказала, в каких случаях у украинцев могут отобрать субсидию.