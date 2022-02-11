Доктор политических наук Игорь Пиляев рассмотрел вопрос о современном противостоянии государств Востока и Запада и о том, между какими именно силами оно происходит.

Своё мнение он высказал в программе «Антишоу».

«В первую очередь нужно понять природу современной борьбы за мировое господство. Кто, с кем и ради чего борется? Мир 1990-х и начала 2000-х годов однозначно можно было назвать однополярным. Одна из двух сверхдержав, СССР, прекратила своё существование, а другая, США, установила свою безусловную гегемонию, в том числе идеологическую. В наши дни мир стал биполярным, но при этом – полицентричным, в нём есть несколько центров силы, но все они так или иначе тяготеют к одному из двух полюсов: США или Китаю. Речь идёт именно о Китае, а не о китайско-российском блоке. Да, Россия является второй ядерной державой мира, но в этом противостоянии она играет роль полупериферии», - считает Игорь Пиляев.

По его мнению, было бы большой ошибкой считать, что Китай поднимается именно сейчас, неожиданно для всего мира.

«Китай был мировым лидером в течение всей письменной истории человечества. Нельзя говорить, что Китай просыпается – он никогда и не спал. Китайской цивилизации около пяти тысяч лет, и примерно до середины XVIII века Китай был безусловным мировым лидером», - напоминает Игорь Пиляев.

Как сообщает Politeka, ранее военный эксперт Александр Мусиенко выразил мнение, что Китай просто использует Россию.

Также Politeka сообщала, что директор Центра публичной дипломатии Алексей Полегкий сравнил между собой жителей материкового Китая и Гонконга.