Военный эксперт Сергей Шабовта рассказал, насколько возможно широкомасштабное вторжение РФ в Украину с его профессиональной точки зрения.
Об этом он рассказал в программе «Антишоу».
Как объясняет гость программы, процесс подготовки к войне действительно проходит скрыто и его не отслеживают за перемещением войск. К тому же, подчеркивает он, тактика ведения боя в стартовой фазе даже по приготовлениям также происходит скрыто. «Первые тактические удары в современной войне наносятся с больших дистанций, с применением сверхскоростных носителей любого оружия. Рассчитывать на мёрзлую землю, по которой могут пройти танки – это максимум середина XX века, сейчас уже давно так не воюют», - утверждает Сергей Шабовта.
По мнению эксперта, преувеличением есть и сообщения о подготовке российской интервенции, воспринимать их слишком серьезно не нужно. «Я как человек военный могу сказать: заявления американцев, что для них открыты любые военные тайны, не соответствуют действительности», – объясняет он.
Сергей Шабовта убежден, что РФ следует сохранить сегодняшнюю ситуацию, а не начинать полномасштабное вторжение на территорию Украины.
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Кроме того, подчеркивает он, сейчас уже ясно сформировались границы конфликтности. Эксперт добавляет, что Россия, по сути, больше всего занимается реализацией своих экономических проектов, а вторжение в Украину значительно усложнит их, например, тот же «Северный поток-2».
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