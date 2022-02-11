Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Украины.

В сопровождении начальника Южного Одесского территориального управления НГУ генерал-майора Олега Пидлубному, руководителей Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области заместитель министра проверила боевое слаживание и готовность подразделений к выполнению задач по назначению. Отдельно рассмотрели проблемные вопросы и возможности их конструктивного решения, а также уделили внимание развитию кинологической службы.

"Сегодня я проинспектировала воинские части Национальной гвардии Украины Одесского гарнизона. Я увидела четкую организацию службы и высокую мотивацию нацгвардейцев. Хочу также отметить хорошее взаимодействие между структурами системы министерства внутренних дел Украины. Все подразделения МВД готовы к выполнению задач по назначению», – отметила заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян.

Во время рабочего визита также состоялась встреча с председателем Одесской ОГА Сергеем Гриневецким. Стороны договорились об улучшении жилищных условий для гвардейцев, которые обеспечивают безопасность в регионе, а также о вводе в работу новой ДНК-лаборатории и выделения территории для содержания служебных собак.

Также обсудили состояние дел, основные задачи, вопросы организации сотрудничества между структурами системы МВД и органами государственной власти в рамках региональных (местных) программ, которые направлены на реализацию государственной политики в правоохранительной сфере.