Давление налоговых и правоохранительных органов на бизнес уничтожает экономику страны и ее инвестиционную привлекательность. Об этом заявил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, комментируя обыски на предприятиях и налоговые проверки, количество которых выросло вдвое за год.

Об этом пишет издание Главком.



"В Украине происходит безумное давление на легальный бизнес. И это касается не только крупных компаний, хотя даже международные компании страдают от этого давления. Например, недавно были арестованы счета «Арселор Миттал», - рассказал Данилюк.



По его словам, налоговые и правоохранительные органы оказывают давление не только на крупный бизнес, но и на малый и средний, из-за чего они регулярно выходят с акциями протеста.



"ФОПы каждый день проводят демонстрации возле офиса президента. Количество проверок увеличилось почти в два раза правоохранительными и контролирующими органами», - отметил Данилюк.



По мнению эксперта, такие действия негативно сказываются на экономике страны и уничтожают инвестиционную привлекательность Украины, ведь инвесторы не будут вкладывать средства в бизнес в стране, где царит беззаконие. Данилюк подчеркнул: власть должна не уничтожать бизнес, а развивать его, забыв о персональных конфликты.



"Я не понимаю, как можно рубить сук, на котором ты сидишь. Не понимаю. Потому что без того, чтобы экономика была сильной, не может быть ни сильной армии, не может быть ни пенсий, ни медицины. Я не понимаю, какова логика этих действий. Мы сейчас наблюдаем, какая экономика наша убивается», - сказал Данилюк.



Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что власть давит на крупный бизнес, чтобы выполнить свои популистские обещания, но при этом уничтожает инвестиционный климат в стране.



Напомним, 4 января Офис генпрокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "Арселормиттал Кривой Рог" во исполнение решения Шевченковского суда от 30 ноября 2021 года по иску Государственной налоговой службы.



А уже через месяц представители Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге из-за якобы налоговые нарушения. В ходе обысков была изъята компьютерная техника, частично остановлена хозяйственная деятельность предприятий.