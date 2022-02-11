Компания "Кинокит", которая занималась организацией пресс-марафона президента Владимира Зеленского и Крымской платформы, в конце 2021 года получила пять контрактов от парламентского канала "Рада" на сумму 180 млн грн.

Как передает издание Гордон, об этом свидетельствуют данные платформы Prozorro.

Компания получила заказ на подготовку "Утреннего шоу телеканала Рада" за 60 млн грн, программы "День наживо" за 48 млн грн, программы "Новости" за 30 млн грн и "Вечернего шоу канала Рада" за 36 млн грн. Еще 6 млн грн будет уплачено за создание авторских программ.



Три контракта рассчитаны на полгода, два – на весь 2022 год.



ООО "Кинокит" в 2019 году победило в тендере на проведение пресс-конференции президента в столичном KyivFoodMarket.



Летом 2021 года оно получило госзаказ на мероприятия в рамках Крымской платформы президента Зеленского.



