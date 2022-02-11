Государственная инициатива об увеличении ренты на добычу газа ставит под угрозу энергетическую безопасность страны и сделает Украину зависимой от импорта, в том числе из России.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации газодобывающих компаний Украины, передает РБК-Украина.



«Подобные пагубные инициативы ставят под угрозу энергетическую безопасность страны и следствием принятия законопроекта будет стремительное падение объемов добычи газа в Украине, увеличение зависимости от импорта энергетических ресурсов, в том числе из страны-агрессора России», - говорится в нем.



АГКУ отмечает, что такие действия властей могут привести к полной потере Украиной собственной газодобывающей отрасли, а также создают угрозу национальным интересам страны.

Ассоциация подчеркнула, что европейские страны, которые зависят от импорта газа, наоборот устанавливают низкие рентные ставки, для поддержки собственной добычи

«Без сомнения, очередное увеличение налоговой нагрузки на газодобывающие предприятия в 2022 году повторит сценарий восьмилетней давности. Напомним, что летом 2014 года украинские власти более чем в 2 раза повысили рентные ставки за добычу газа и продлили их на весь 2015 год. Такая значительная налоговая нагрузка заставила большинство компаний полностью остановить инвестиционную деятельность», - напомнили в АГКУ.



Отмечается, что в 2015 году были закрыты проекты на сумму в 400 млн долларов, что сделало невозможным бурение 90% скважин, которые компании планировали пробурить.

АГКУ подчеркнула, что в 2015 году, в сравнении с 2014, частные газодобытчики сократили инвестиции в сектор на 80%, а часть компаний сократила добычу газа почти на 50%.



«Кратное увеличение ренты нанесет катастрофический удар по инвестиционной привлекательности сектора и станет отрицательным сигналом для иностранных инвесторов», - отметили в АГКУ.



Ассоциация призывает Верховную Раду не поддерживать законопроект №7038, а также обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому и Кабинету Министров с просьбой срочно принять меры, чтобы избежать остановки инвестиций в газодобывающую отрасль.



Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.