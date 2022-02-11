Об этом заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, пишет Главком.



"Это просто перекладывание из одного кармана в другой. Ни одна семья не будет принимать решение о рождении ребенка, потому что за 18 лет какая-то относительно небольшая сумма будет получена этим ребенком. Может получить, а может и не получить – доверия к этому нет, несмотря на историю финансовых кризисов в Украине. Непосредственная поддержка семей с детьми имеет влияние, выплата при рождении ребенка имеет влияние. А такое решение, как экономический паспорт - не имеет влияния», - пояснил Вышлинский.



Эксперт также обратил внимание на неэффективность механизма инвестирования в облигации внутреннего государственного займа средств, которые будут зачисляться в Фонд будущих поколений, в котором они будут накапливаться до достижения детьми совершеннолетия. По его словам, это приведет к росту долговой нагрузки для государства.



«То, что касается этих отчислений, перенос ренты – оно просто по сути сейчас будет увеличивать выпуск ОВГЗ и увеличивать долговую нагрузку, потому что оно будет уменьшать расходы», - отметил Вышлинский.



Ранее экономист Александр Охрименко заявил, что средства, которые украинцы получат по президентской программе о «экономический паспорт» через 18 лет, могут обесцениться, поэтому выплаты будут мизерными.



В то же время народный депутат Алексей Гончаренко считает, что экономический паспорт-это исключительно пиар-проект президента, который дискриминирует украинских детей по году рождения.



Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.