В полку Азов сообщили о нормативах и физических упражнениях, которые должны выполнять рекруты при отборе в полк.

Об этом рассказали в видео.

Ведущий отмечает, что все желающие попасть в полк «Азов» должны сдать нормативы – приседания, отжимания, бег. «Измерять вашу физическую подготовку мы будем по 4 показателям: бег на 3200 метров, подтягивание на турнике, отжимания от пола и пресс», - сообщает он. Также в видео говорится, что на экзаменах будут эстафеты, бег и плавание в море.

Кроме физических тренировок, отмечает ведущий, полк проводит также моральную закалку: на человека искусственно создают моральное давление и оценивают крепость его характера. То есть, подчеркнуто в видео, речь идет о физическом и психологическом испытании рекрутов. «Чтобы к нам не попадали все подряд и держать свой имидж, нам нужно выполнять минимальные стандарты селекции», - подчеркивает ведущий.

Как сообщала Politeka, Билецкий заявил, что финляндизация создаст Украине только больше проблем.

Также Politeka писала о том, что представители Национального Корпуса призвали общественность участвовать в их выучках гражданской обороны.

https://t.me/polkazov/3658