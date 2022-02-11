Астролог Влад Росс рассказал, что в будущем ждет Великобританию, ее жителей и руководящий консервативный кабинет с его главой Борисом Джонсоном.
Об этом он рассказал, как в своем видеоблоге на сервисе YouTube.
По словам астролога, скоро положение Бориса Джонсона станет достаточно сложным. «Ему нужно пережить черную полосу. Его могут слить, подставить – вот уже и появились снимки, где Джонсон танцует с женщиной», - рассказывает он. Тем не менее, отмечает Влад Росс, сам он считает, что в свое свободное время каждый может делать то, что хочет.
С другой стороны, рассуждает астролог, Джонсону по силам преодолеть все трудности и тогда уже весной у него будет хороший рейтинг. Но, в общем, подчеркивает Влад Росс, ситуация у него сложная и в самой Великобритании скоро могут произойти значительные изменения.
В частности, отмечает он, у Британии есть все шансы едва ли не первой во всем мире выйти из пандемии, скоро ее граждане перестанут ходить в медицинских масках. Также астролог утверждает, что фунт стерлингов и дальше будет стабильным. «Впереди – дальнейшее возрождение Британской империи. У королевы Елизаветы есть все шансы дожить до своего столетнего юбилея, который будет отмечаться в 2026 году», - подчеркивает Влад Росс. В общем, говорит он, после Второй мировой войны Великобритания осталась без колоний, а сейчас принялась расширять собственную сферу влияния.
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Как сообщала Politeka, Бизяев прокомментировал цели, содержание и возможные последствия недавнего визита в Киев Бориса Джонсона.
Также Politeka писала о том, что Бортник назвал тактические и стратегические цели действий Бориса Джонсона.