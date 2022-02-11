Свое мнение она высказала в ФБ-группе "Малый бизнес Киева", пишет сайт Хрещатик.

“Коррупцию на торгах хотят выдать за коррупцию без торгов”, – пишет она.

По ее словам, дело Трубицына прикрывает суть проблемы вместо того, чтобы ее раскрывать. По мнению Петренко, сейчас дело пытаются подать так, будто проблема заключается лишь в одном недобросовестном депутате. На самом же деле проблема гораздо шире и глубже, а фигура Трубицына особого значения не имеет.

На самом деле владельцы легальных МАФов вносят платежи непосредственно в бюджет Киева. Здесь все абсолютно прозрачно, и таким образом столичные чиновники не имеют возможности для личного обогащения – а такая ситуация не дает им покоя. При этом ярмарки и другие подобные места временной торговли действуют иначе – здесь места распределяются с помощью торгов, и, таким образом, находятся под контролем бюрократии.

Поэтому советник мэра Дмитрий Белоцерковец хочет распространить систему торгов на сферу Мафов, где сейчас нет столь питательной среды для коррупции, которое создают торги – ведь на них можно обеспечить победу нужного участника. Сам Белоцерковец в комментарии по делу Трубицына заявляет, что решить проблему могут лишь открытые торги по системе Prozorro. Трубицына он обвиняет в саботаже реформ, которые, по его мнению, необходимы Киеву.

Однако Петренко настаивает, что нынешние правила хорошие и менять их не нужно. Проблема, отмечает он, заключается не в правилах, а в чиновниках, которые должны следить за их соблюдением – и этих чиновников много, дело не сводится к одному Трубицына. Малых предпринимателей надо освободить от контроля бюрократии и дать возможность вносить платежи непосредственно в бюджет Киева, считает Татьяна Петренко.