Актриса, телеведущая и режиссёр Даша Трегубова высказала своё мнение по поводу нынешнего состояния украинского кинематографа и дальнейших перспектив его развития.

Её слова прозвучали в подкасте Татьяны Воржевой на сервисе YouTube.

«Меня не может не радовать то, что в последние несколько лет происходит с украинским кино. Впрочем, по-настоящему знает об этом только узкая тусовка, «свои». А происходят очень хорошие вещи. Прогресс в украинском кино заметен даже для зрителей не из Украины. В кинотеатрах других стран стали появляться украинские фильмы, хотя, возможно, разнообразие жанров там ещё недостаточное. А сама я всегда ратую за максимальное разнообразие жанров. Я всегда любила смотреть детективы, триллеры, и вообще все фильмы с неожиданной концовкой», - поделилась Даша Трегубова своими предпочтениями.

По её мнению, национальному кинематографу в этом плане ещё есть куда развиваться.

«Пока в украинском кино мало фильмов с неожиданной концовкой, но сценарии для них уже пишутся. И я тоже как режиссёр активно работаю в этом направлении. Уже сейчас я приступаю к съёмкам моего первого полнометражного фильма. Рабочее название – «Её звали Марта», но в процессе работы оно, скорее всего, поменяется», - рассказывает Даша Трегубова.

Как сообщает Politeka, ранее она рассказала о своём участии в популярном шоу «Маска».

Также Politeka сообщала, что певица Оля Полякова не смогла узнать Трегубову в костюме Робота.