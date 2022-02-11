Журналистка Катерина Котенкова рассказала, почему власти пытаются уменьшить количество получателей пенсий и повышает трудовой стаж для украинцев.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Идет зачистка пенсионеров. Стаж повышают и будут повышать еще больше. Более того, как пишет адвокат Кравец, украинцев массово лишают пенсий. Или, как минимум, существенно уменьшают положенную по закону сумму», - заявила Катерина Котенкова.

По ее словам, в пенсионных делах очень много неразберихи с возрастом и стажем. Журналистка рассказала, что до недавнего времени засчитывали стаж не менее 28 лет, а с начала этого года его повысили на год – до 29 лет. Катерина Котенкова добавила, что если стажа не хватает или его нет вовсе, получать пенсию по возрасту можно только с 63 лет или с 65, и ежегодно требования по стажу будут увеличиваться на 12 месяцев.

«Цель – достичь соотношения, когда при выходе на пенсию в 60 лет человек должен иметь трудовой стаж не менее 35 лет. Государство преследует две цели. Во-первых, уменьшить армию пенсионеров по возрасту, разгрузив и без того дефицитный ПФ. Во-вторых, заставить украинцев работать официально. Причины, по которым государство пытается зачистить «лишних» получателей пенсий, лежат на поверхности. Дефицит Пенсионного фонда просто огромный», - рассказала Катерина Котенкова.

Она сообщила, что, по мнению экспертов, в 2022 году дефицит Пенсионного фонда достигнет 200,6 млрд грн – и на его погашение из госбюджета пойдет 180 млрд гривен. И с каждым годом эта сумма только растет.

«Население в нашей стране сокращается. Отчисления ЕСВ идут, но этих денег не хватает – получателей пенсий у нас слишком много. Поэтому власти сделают все, чтобы и дальше уменьшать этот список или хотя бы сокращать сумму выплат», - отметила Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова заявила, что тарифы и коммуналка станут самым главным вызовом в текущем году.

Также Politeka писала о том, что Котенкова предупредила о наибольшем подорожании продукции в этом году.