У главы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева появляется все больше искренних противников даже среди внутри фракции «Слуга народа».

Об этом источник во фракции рассказал первому заместителю главного редактора The Page Олегу Гавришу, передает Гордон.

Последней каплей, из-за которой Гетьманцев теряет поддержку сопартийцев, стала его инициатива о повышении рентной платы за газ: она была воспринята внутри фракции крайне настороженно, пишет Гавриш.

«Гетманцев подает ее как борьбу с олигархами. Но по факту всем ясно, что инициатива ударит в первую очередь по государственной «Укргаздобыче». И говорить о повышении добычи газа в случае ее принятия не приходится», — цитирует издание источник в партийных кругах.

Напомним, ранее экономисты раскритиковали налоговую реформу Геманцева, из-за которой значительно вырос объем тенезации экономики в 2021 году. Так, по словам Михаила Кухара, в результате его «инициатив» украинцы забрали из банковской системы 65 млрд грн. Учитывая, что каждая гривна делает в среднем 4 оборота в год, государственный бюджет из-за главы налогового комитета недополучил около 100 млрд грн налоговых поступлений.

Тем временем Гетманцев планирует очередные налоговые новшества: налогами собираются обложить частично самозанятых украинцев. В «группу риска» попали репетиторы, парикмахеры на дому, художники, фотографы и многие другие.