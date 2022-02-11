У главы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева появляется все больше искренних противников даже среди внутри фракции «Слуга народа».
Об этом источник во фракции рассказал первому заместителю главного редактора
Последней каплей, из-за которой Гетьманцев теряет поддержку сопартийцев, стала его инициатива о повышении рентной платы за газ: она была воспринята внутри фракции крайне настороженно, пишет Гавриш.
«Гетманцев подает ее как борьбу с олигархами. Но по факту всем ясно, что инициатива ударит в первую очередь по государственной «Укргаздобыче». И говорить о повышении добычи газа в случае ее принятия не приходится», — цитирует издание источник в партийных кругах.
Напомним, ранее экономисты раскритиковали налоговую реформу Геманцева, из-за которой значительно вырос объем тенезации экономики в 2021 году. Так, по словам Михаила Кухара, в результате его «инициатив» украинцы забрали из банковской системы 65 млрд грн. Учитывая, что каждая гривна делает в среднем 4 оборота в год, государственный бюджет из-за главы налогового комитета недополучил около 100 млрд грн налоговых поступлений.
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Тем временем Гетманцев планирует очередные налоговые новшества: налогами собираются обложить частично самозанятых украинцев. В «группу риска» попали репетиторы, парикмахеры на дому, художники, фотографы и многие другие.