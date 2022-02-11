Об этом заявил заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов, сообщает Главком.



«Ситуация (на железной дороге – ред.) остается критической. Потому что у нас 30% всех магистральных путей требуют либо капремонта, либо реконструкции», - рассказал Соколов.



По его мнению, учитывая ситуацию, УЗ следует направить все имеющиеся средства на ремонт и реконструкцию железнодорожных путей, а не покупку новых вагонов, на которую в инвестиционном плане компании на текущий год предусмотрено 100 млрд грн.



«У меня возникает вопрос. Если у нас 30% путей требуют либо капитального ремонта, либо реконструкции, зачем мы тратим 100 миллиардов на вагоны, которых можно купить часть? Мне кажется, что логичнее в данном случае было бы эти деньги потратить именно на пути. Весь доступный ресурс УЗ нужно направлять именно на вопрос решения путей, их реконструкции», - подчеркнул Соколов.



Он также напомнил, что из-за плохого состояния железнодорожной инфраструктуры УЗ с каждым годом теряет все больше клиентов, которые находят альтернативные способы перевозки своих грузов.



«Каждый год грузооборот по железной дороге падает. А грузооборот по автодорогам растет», - объяснил Соколов.



Кроме того, по словам эксперта, УЗ следует обратить внимание на повышение пропускной способности портовых станций. Инвестиции в их расширение позволят избежать сезонных коллапсов на железной дороге, возникающих в периоды отгрузки продукции аграриев.



«Пропускная способность станций, которые ведут в порты, недостаточная. У нас оттуда очереди выстраиваются, пробки. И отсюда у нас соответственно проблемы возникают с дефицитом локомотивной тяги и с дефицитом вагонов. Если навести здесь порядок, то нам вагоны покупать не надо, у нас тогда их слишком много. Поэтому еще раз вопрос: зачем вы хотите похоронить 100 миллиардов там, где они не очень нужны, вместо того чтобы исправить те проблемы, которые реально существуют?» - подытожил Соколов.



Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак отмечал, что ситуация с перевозками железной дорогой значительно ухудшилась – из-за плохого состояния путей оборачиваемость вагонов выросла на четверть и отправители сталкиваются с дефицитом вагонов.



В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что «Укрзализныце» нужно в первую очередь модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок, а потом заниматься обновлением подвижного состава.изменено 12:58