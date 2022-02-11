Николай Томенко в своем аккаунте на Facebook объяснил, в чем заключается цинизм громкого дела.

Приводим слова автора без изменений, мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции:

"Вот уже второй день обсуждают историю с подозрением одного из лидеров фракции «Слуги народа» в Киевсовете Владислава Трубицына относительно получения взятки в сумме 1,36 миллиона гривен за содействие в размещении МАФов в Киеве.

Цинизм этого дела в том, что этот депутат и председатель соответствующей Комиссии уже второй год подряд рекламирует в социальных сетях свою поддержку малому бизнесу столицы и обещает защиту от преступной власти?!

Но двойной цинизм этой истории еще и в том, что данную коррупционную сделку «Слуга народа» организовал с видным представителем партии УДАР Аманом Моламовим, который возглавляет КП «Городской магазин».

Как пишут СМИ, этого врача по образованию, Виталий Кличко впервые назначил руководителем «Житнего рынка» еще в 25 лет. И за 7 лет Аман Мансурович (Мансур оглы) успел порулить 3 коммунальными предприятиями и баллотироваться на должность Вышгородского городского голову от партии УДАР! Правда на выборах представителя партии Кличко поддержали 0.87 процента жителей Вышгорода.

Как видим, позорное противостояние некоторых партий в Киевсовете является политически ничтожным, потому что их объединяет прочная и непреодолимая общая идеология - любовь к деньгам киевского бюджета и киевских предпринимателей!".