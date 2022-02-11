Повышение налога на добычу украинского газа (ренты) приведет к ухудшению инвестиционной привлекательности страны, говорится в выводах аналитика инвестиционной компании Concorde Capital Дмитрия Хорошуна.

«Предлагаемое изменение механизма ренты на природный газ в Украине снизит рентабельность собственного капитала гораздо больше, чем аналогичное недавнее изменение в отношении роялти на железную руду. Инвестиционная привлекательность Украины в целом также пострадает», - говорится в отчете аналитика, пишет "РБК-Украина".

По словам аналитиков Concorde Capital, власть будет стремиться повысить ренту с 1 апреля, однако они допускают, что благодаря диалогу правительства с добывающими компаниями конкретны ставки налогов могут быть пересмотрены.

«Мы считаем, что переговоры (между украинскими производителями природного газа и правительством) об изменении предложения могут быть уместны. В частности, мы не исключаем, что ставки роялти в окончательной редакции закона будут ниже, чем в проекте от 9 февраля», - заключили в инвесткомпании.

Напомним, 9 февраля в Раде депутат «Слуги Народа» Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю 69%.

Ряд депутатов отреагировали на предложение «слуги» опасениями, что власть сознательно уничтожает газодобывающую отрасль, чтобы вернуть Украину в газовую зависимость от России.