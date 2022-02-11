Планы депутатов «Слуги Народа» повысить налоги для добычи украинского газа до рекордных 70% приведет к остановке бурения новых скважин и заставит Украину просить газ у Российской Федерации.

Как пишет "Главком", об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер.

"Я говорила неоднократно: Газ это главное и едва ли не последнее действенное оружие нашего врага! На этот раз он использует ее агентов влияния внутри украинского парламента. Сегодня, отрасль добычи газа хотят остановить, убить, растоптать. Хотят ввести сбор в размере 70% от цены. А на какие деньги делать новое бурение? То есть Украину хотят оставить без газа. А где его брать-вы знаете. 20 лет там брали. Кому это выгодно? – вы тоже знаете: Газпрома, Кремлю, Путину», - заявила Буймистер.

Она подчеркнула, что одним из самых тяжких преступлений руководства НАК Нафтогаз Украины последних лет была потеря собственной добычи газа до самого низкого за 21 год уровня, что заставляло Украину больше газа импортировать для населения.

"В это же время украинская добыча держалась на частных компаниях. В последние годы вложили сотни миллионов долларов в новое бурение и разведку», - отметила Буймистер.

Напомним, 9 февраля в Верховной Раде «Слуга Народа» Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа в Украине до рекордных за всю историю страны 69%.