В случае принятия законопроекта об увеличении ренты на добычу газа Украина может остаться без собственного газа и попасть в зависимость от Кремля.

Об этом написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook, передает Главком.

«Гетманцев, отвечающий у Зеленского за налоговую политику, зарегистрировал законопроект о резком повышении ренты на добычу газа. В результате Украина совсем останется без собственного газа, как прежде благодаря «реформам» зеленых большевиков - без отечественной электроэнергии и угля», - написал он.

Ляшко отметил, что до депутатства и вступления в партию «Слуга народа» Даниил Геманцев 11 лет был помощником бывшего члена «Партии регионов» и «резидента российской разведки в Украине» Владимира Сивковича.

Он подчеркнул, что по данным британской разведки, Сивкович занимается формированием «марионеточного» правительства Украины.

«Я уверен, что депутат Гетманцев до сих пор находится в связи со своим шефом Сивковичем и рассматривается российскими спецслужбами на должность министра финансов в марионеточном правительстве Украины. Поэтому все законодательные инициативы Гетманцева, по которым Украина попадает в зависимость от Кремля, должны быть расследованы СБУ по статье «государственная измена», - подытожил Ляшко.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю 69%.