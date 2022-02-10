Об этом написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook, передает Главком.
«Гетманцев, отвечающий у Зеленского за налоговую политику, зарегистрировал законопроект о резком повышении ренты на добычу газа. В результате Украина совсем останется без собственного газа, как прежде благодаря «реформам» зеленых большевиков - без отечественной электроэнергии и угля», - написал он.
Ляшко отметил, что до депутатства и вступления в партию «Слуга народа» Даниил Геманцев 11 лет был помощником бывшего члена «Партии регионов» и «резидента российской разведки в Украине» Владимира Сивковича.
Он подчеркнул, что по данным британской разведки, Сивкович занимается формированием «марионеточного» правительства Украины.
«Я уверен, что депутат Гетманцев до сих пор находится в связи со своим шефом Сивковичем и рассматривается российскими спецслужбами на должность министра финансов в марионеточном правительстве Украины. Поэтому все законодательные инициативы Гетманцева, по которым Украина попадает в зависимость от Кремля, должны быть расследованы СБУ по статье «государственная измена», - подытожил Ляшко.
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Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю 69%.