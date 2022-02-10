Это является нарушением европейских норм – ведь в европейской судебной практике участие прокуратуры в гражданских делах считается осуществлением дополнительного давления на суд. Об этом говорится в официальном сообщении компании, пишет ТСН.
«Европейский суд по правам человека неоднократно подтверждал, что, участвуя в деле, прокурор даже фактом своего появления в судебном процессе позволяет усилить позицию той или иной стороны, что нарушает статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – гарантированное право на справедливый суд», - подчеркнули в компании.
По мнению адвоката «Арселормиттал Кривой Рог» Игоря Нагая, суд предоставил возможность представителям предприятия детально объяснить свою позицию на сегодняшнем заседании, в частности, благодаря значительному вниманию общества и средств массовой информации к этому резонансному делу.
«Налоговые споры должны решаться по принципу состязательности в суде, а не с помощью правоохранителей. Аргументами должны быть положения закона и научные доказательства, а не конъюнктурные цели или силовое давление. Мы уверены в профессиональной экспертизе в поддержку нашей позиции и будем защищать свою правоту. Надеемся, что Украина все же является страной, где международный инвестор может рассчитывать на принцип верховенства права», – сказал Артем Филипьев, заместитель генерального директора «Арселормиттал Кривой Рог» с административным вопросам.
Напомним, в начале года прокуратура заблокировала счета «Арселор Миталл Кривой Рог», по требованию налоговой службы. В компании обратились в суд, который принял решение в ее пользу. Однако налоговая служба подала апелляцию.
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А уже через месяц представители СБУ, Бэб и офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях Группы Метинвест в Кривом Роге, по тем же требованиям налоговой службы. В ходе обысков изъяли компьютерную технику, из-за чего частично была остановлена хозяйственная деятельность предприятий.
В свою очередь Федерация работодателей Украины обнародовала официальное заявление с требованием к властям прекратить давление на отечественный бизнес и вмешиваться в его деятельность, ведь такие действия государства лишь продолжают ухудшать экономическую ситуацию и инвестиционную привлекательность страны.
Нардеп Кира Рудык, комментируя ситуацию, заявила, что власть во времена экономического кризиса и военной угрозы должна поддерживать налогоплательщиков, а не мешать им работать. А нардеп Ярослав Железняк заявил, что власть превратила Бэб и ГБР в инструменты давления на бизнес.19:04