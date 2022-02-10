Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий назвал в эфире на телеканале «Украина 24» последствия новых Минских соглашений и рассказал подробнее о процессе финляндизации Украины.

Фрагмент своего выступления он опубликовал у себя в блоге.

Как объясняет лидер Нацкорпуса, идея финляндизации состоит в том, чтобы одно государство, сговорившись с другими крупными государствами, придерживалось нейтралитета. Сегодня, добавляет он, такое требование выдвигает РФ и это, по его мнению, создаст Украине только больше проблем.

К тому же, говорит Андрей Билецкий, по отношению к Украине этот термин не слишком применим. «Потому что с Финляндией, а затем с Австрией, которая была оккупирована союзными странами, их нейтралитет случился по результатам Второй мировой войны, когда в Ялте великие государства в совершенно классическом колониальном стиле разделили свои зоны влияния без демократических выборов», - объясняет он. Итак, констатирует лидер Нацкорпуса, в этом контексте речь идет о возвращении к колониализму, о разделе мира на политические влияния великих держав.

По его мнению, президент Франции, у которого буквально завтра выборы, будет говорить правильные вещи. «Безусловно, Германия, Франция и в гораздо меньшей степени США пытаются заставить Украину сначала выполнить Минск», - убежден он. В то же время Андрей Билецкий объясняет, что новый Минск приведет к федерализации государства и потере его независимости.

Как сообщала Politeka, Билецкий объяснил, какие последствия для Украины будет иметь закрытие проливов со стороны РФ.

Также Politeka писала о том, что в Нацкорпусе назвали даты последующих обучений в рамках кампании «Не паникуй! Готовься!».



