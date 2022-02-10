Об этом заявил депутат от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, пишет РБК.

«Такому проекту закона (о кратном повышении налога на добычу газа в Украине – прим.) в Кремле и Газпроме аплодируют стоя! Поднять в 4 раза налог на добычу украинского газа – это выгнать все иностранные компании из Украины и остановить любое бурение и поиск газа на нашей территории», - написал он.

Гончаренко отмечает, что снижение собственной добычи газа неизбежно приведет к возврату в газовую зависимость от России.

«А там не за горами те же визиты в Москву с протянутой рукой. А все мы знаем, чем заканчиваются газовые договоренности с Россией – Харьковскими соглашениями, базами в Крыму и аннексией», - подчеркнул депутат.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

Популярные статьи сейчас

Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"

Ушел из жизни знаменитый шоумен и актер: "Всегда привносил веселье и легкомыслие"

Дан Балан и Кароль устроили нежности прямо на полу, появилось видео: "Береги свою музу"

Шоптенко из "Танців з зірками" срочно пришлось покинуть Украину: что произошло

Беда на глубоком пруду: мальчик на глазах у сестры ушел под воду, девочка не растерялась
Показать еще