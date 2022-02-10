Представители Национального Корпуса призвали общественность участвовать в их выучках гражданской обороны и заявили, что сегодня это просто необходимо.

Об этом сообщили в своем Telegram-канале.

Прежде всего представители Нацкорпуса подчеркивают, что сегодня существует угроза широкомасштабного наступления российских войск. Но в этой ситуации, добавляют они, нужно не поддаваться панике, а учиться, как защищаться и вообще действовать в случае вторжения.

Как сказано в публикации, по всей Украине вот уже две недели активно идет подготовка гражданского населения, украинцы участвуют в военных подготовках в рамках кампании «Не паникуй! Готовься!», которые организовывает Общественный штаб обороны и Национальный Корпус. «Благодаря профессиональным инструкторам и ветеранам российско-украинской войны участники тренировок приобретают необходимые знания и навыки», - отмечается в сообщении.

Также представители Нацкорпуса подчеркивают, что эффективно организовать гражданскую оборону и противодействовать агрессору удастся только вместе. «Присоединяйся к «Не паникуй! Готовься!» и учись защищать свою страну!», - заявлено в публикации.

Как сообщала Politeka, Билецкий объяснил, какие последствия для Украины будет иметь закрытие проливов со стороны РФ.

Также Politeka писала о том, что в Нацкорпусе назвали даты последующих военных обучений в рамках кампании «Не паникуй! Готовься!».