Об этом сообщили в своем Telegram-канале.
Прежде всего представители Нацкорпуса подчеркивают, что сегодня существует угроза широкомасштабного наступления российских войск. Но в этой ситуации, добавляют они, нужно не поддаваться панике, а учиться, как защищаться и вообще действовать в случае вторжения.
Как сказано в публикации, по всей Украине вот уже две недели активно идет подготовка гражданского населения, украинцы участвуют в военных подготовках в рамках кампании «Не паникуй! Готовься!», которые организовывает Общественный штаб обороны и Национальный Корпус. «Благодаря профессиональным инструкторам и ветеранам российско-украинской войны участники тренировок приобретают необходимые знания и навыки», - отмечается в сообщении.
Также представители Нацкорпуса подчеркивают, что эффективно организовать гражданскую оборону и противодействовать агрессору удастся только вместе. «Присоединяйся к «Не паникуй! Готовься!» и учись защищать свою страну!», - заявлено в публикации.
Как сообщала Politeka, Билецкий объяснил, какие последствия для Украины будет иметь закрытие проливов со стороны РФ.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
"У меня было ужасное настроение": Рябчук признался, почему расстрелял сослуживцев
Дан Балан и Кароль устроили нежности прямо на полу, появилось видео: "Береги свою музу"
Шоптенко из "Танців з зірками" срочно пришлось покинуть Украину: что произошло
Остались жена и двое малышей: украинец трагически распрощался с жизнью на заработках
Также Politeka писала о том, что в Нацкорпусе назвали даты последующих военных обучений в рамках кампании «Не паникуй! Готовься!».