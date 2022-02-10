Политолог Тарас Загородний высказал свое мнение по поводу сегодняшнего положения Украины на международной арене и предположил, чем это для нее может закончиться.

Об этом он рассказал в своем видеоблоге на сервисе YouTube.

Как отмечает эксперт, разговоры о новой зоне безопасности идут уже давно, она действительно нужна и Украина становится ее частью. «Украине следует понимать свой интерес во всех союзах. Нам нужен военный союз, нужны союзники, которые заинтересованы в нас и готовы нам помогать – в первую очередь оружием. Нынешний кризис показал Украине, кто ей друг на самом деле, а кто только на словах», – объясняет Тарас Загородний.

Следовательно, констатирует он, Украине следует войти в структуры международной безопасности, определенные двусторонние союзы, поскольку сегодня без этого не обойтись. «Уже поступило предложение от британцев выстраивать зону безопасности вместе с ними и с Польшей», - отмечает политолог и добавляет, что оценивает это положительно. К тому же, напоминает Тарас Загородний, оружие Украине поставляют не только Польша и Великобритания, но еще и балтийские страны.

В то же время эксперт отмечает, что сейчас у Украины появляется новый союзник – Турция. И от нее, отмечает он, Украина получает в том числе и наступательное оружие, «Байрактары», чем не снабжают, например, европейские союзники.

Как сообщала Politeka, Табах заявил, что сегодня один из главных стратегических союзников Украины – Польша.

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