В основе обвала цен на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) лежат схемы недобросовестных трейдеров, выкупающих у НАЭК "Энергоатом" объемы э/э с целью спекуляций.

"Трейдеры и поставщики начали активно выкупать у "Энергоатома" значительные объемы э/э на УЭБ, но не для поставки клиентам, а для спекуляций. Суть самих сделок заключается в том, что недобросовестные трейдеры впоследствии выставляют этот ресурс на продажу на рынке "на сутки вперед" (РСВ) по заниженным ценам - менее 1 тыс. грн/МВт-ч и общий объем таких демпинговых заявок достигает 40%-50% всех продаж на РСВ, таким образом искажая конъюнктуру и обваливая цену до уровня ниже себестоимости", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

Как пояснил эксперт, "Энергоатом" заявляясь дороже спекулянтов, предоставляет им на РСВ "услугу" по повышению цен продажи.

"Они продают 95-100% своих заявок, а сам "Энергоатом" при этом не может реализовать свои объемы, вываливаясь на балансирующий рынок", - говорит он.

По словам Омельченко, анализ результатов аукционов по продаже э/э государственных генерирующих компаний на Украинской энергетической бирже показал, что около 10 компаний с помощью демпинга практически всегда реализуют свои объемы. Среди них: "ЗЕВС Трейдинг", "Энерджикс", "МБС-Инжиниринг", "ОНК Групп", ООО "НЭК", "Электро Комьюнити", "Ютилити Трейдинг", "Тирас-Постач", "Павер Трейдинг" , "Русол Энерджи".

"Среди них есть более-менее известные компании, где-то скандальные, есть давние импортеры э/э и есть и новоиспеченный импортер из Беларуси - "Электро Комьюнити". О большинстве практически ничего не известно в публичной плоскости, это и понятно - схемы любят тишину", - заметил эксперт.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отметил, что в ситуации, когда под угрозой энергетическая безопасность государства и интеграция с европейской энергосистемой, Регулятор должен взять под контроль ситуацию с манипуляциями на рынке и запретить недобросовестным трейдерам участвовать в торгах на РСВ.