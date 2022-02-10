В воскресенье, 30 января, на Байковом кладбище, состоялась прощальная церемония со знаменитым украинским спортсменом, бывшим чемпионом Европы по боксу в супертяжелом весе - Владимиром Вирчисом по прозвищу Охотник (48 лет).

Друзья боксера записали видео после церемонии прощания.

В вышеупомянутом видео, 2 молодых человека, друзья погибшего спортсмена, выражают соболезнования по поводу смерти знаменитого украинского боксера Владимира Вирчиса.

Авторы видео упомянули, что 3 месяца назад Владимир Вирчис планировал организовать Фонд поддержки чемпионов.

Инициатива заключалась в том, чтоб оказывать поддержку спортсменам, ощущающих себя подгнетом жизненных обстоятельств ненужными и невостребованными. Инициаторы предлагали активно вовлекать чемпионов в социальную жизнь, приобщать их к поднятию спортивной мотивации, пропаганде здорового образа жизни среди украинских детей и подростков путём организации мастер-классов, тренингов, автограф-сессий.

"Этот светлый человек даже будучи сам на грани – никогда не забывал других спортсменов. Он хотел создать фонд, сделать доброе дело", - отметили друзья погибшего боксера.

Напомним, новость о смерти В. Вирчиса появилась в сети 28 января на официальном сайте Национальной полиции Киева. По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство, с отметкой "самоубийство". Причины смерти спортсмена выяснит экспертиза, следствие продолжается. Многие близкие Вирчиса указывали на сложное, психическое состояние Владимира, возможное наличие у него депрессии.