Депутат Киевсовета Владислав Трубицын, попавшийся на взятке, связан давней дружбой с министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым.

Такое мнение высказал журналист Евгений Хурсин, пишет Фокус.

"Пойманного на взятке депутата Трубицына будут максимально отмазывать, а дело пытаться замять. Как говорят в киевских властных коридорах, у него есть серьезная поддержка в лице министра Алексея Чернышова", — написал блогер в Facebook.

По его информации, в 2012-2014 годах Трубицын и Чернышов вместе работали помощниками депутата Фельдмана. С тех пор они очень плотно общаются и даже имеют общий бизнес.

"С 2020 года министр Чернышов начинает особенно активно опекать молодого киевского политика. Как говорят в киевских околополитических кругах, именно они совместно курировали МАФовый "бизнес", приносящий немалую прибыль", — уточнил эксперт.

По его словам, несмотря на активное противостояние КГГА с Банковой, они начали тайно, но активно сотрудничать с мэром Киева Виталием Кличко.

" Параллельно Чернышов пытался убедить Зеленского, что он со своей командой станет эффективной заменой Виталию Владимировичу. Словом, развернули нешуточную геополитическую игру, пока Трубицына не поймали на вымогании взятки в 40 тыс. у. е. Как говорится, на взлете сбили. Не повезло, не фартануло", — резюмировал блогер.

Как сообщалось накануне, 9 февраля НАБУ поймали депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына на получении взятки в размере 1,2 млн гривен.