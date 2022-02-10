Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
В первую очередь гость программы отмечает, что сегодня и РФ, и Украина скорее протестуют против истерии в СМИ. По его мнению, она вообще безуспешна. «Ведь украинские элиты уже поняли: кабанчик на заклание – это именно они», - подчеркивает Юрий Подоляка.
В общем, говорит он, сегодняшняя ситуация на границе выглядит скорее как прикрытие, как то, что должно отвлечь внимание общества от чего-то другого. «Путину сейчас невыгодно нападать на Украину», - убежден журналист.
По его словам, России было бы выгодно начинать полномасштабную войну скорее в конце 2023 года или вовсе в конце 2024 года. Как объясняет Юрий Подоляка, тогда в США начнется политическая борьба, Европе будет хватать своих проблем и об Украине все забудут. «Но сейчас явно не такой момент, когда против Украины можно воевать с наименьшим сопротивлением, наименьшими потерями и наибольшим эффектом. А вот США и Великобритании как раз выгодно, чтобы Путин начал войну именно сейчас», - объясняет он и добавляет, что через 2 года их позиции могут быть гораздо слабее, чем сегодня.
Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что Путину для захвата Украины совершенно не нужно военное вторжение.
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Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал об истинной цели концентрации войск РФ на границе с Украиной.