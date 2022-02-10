У депутата возникло много вопросов к видео, на котором видно, что полицейские совсем не способствовали развитию событий.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности обратился с рядом тем к председателю ГБР, председателю НПУ и Офису Генерального прокурора, у депутата возникло много вопросов к видеозаписи, пишет портал Знай.

"Происходит ДТП, приезжает вновь патрульная полиция, или реформирована. Одна у них функция – прибыть на место происшествия. Когда увидел: охранять место происшествия, оказать медицинскую помощь, и третье – разблокировать движение. Точка. Больше полномочий нет. Я не понимаю, почему нет дела по этой ситуации», - задает вопрос Мамка во время проворонного комитета. Он удивлен, как происходило документирование и развитие фиксирования этого скандального ДТП.

"Что должна сделать следственно-оперативная группа, если видит, что ходит так называемый "спец.субъект"? (имеется в виду Трухин – ред.) информировать руководство: офис Генерального прокурора и ГБР. Было ли информирование после этого события этих государственных органов? Если было, то почему никого не было от них делегировано на место? Открытый вопрос для меня", - говорит Мамка.

У депутата возникло много вопросов к видео, на котором видно, что полицейские совсем не способствовали развитию событий. Ведь депутат Трухин спокойно перемещался где хотел и как хотел, что может поставить под сомнения будущие результаты исследований.

«Полисмены охраняли так, что господин Трухин лазил по всей машине и какого результата от мелкулярної експеертизи мы можем иметь? Да никакого. Следы ДНК будут по всему транспортному средству. Изъяли на месте происшествия одежду? А по приказу 1395 – полицейский должен, когда осматривает состояние здоровья и вызывает скорую, должен проверить на алкоголь. Было ли это освидетельствование? Если не было, то кто отказался? Неведомо. После этого составляется спец. Сообщение, которое и ложится на стол министру и к этому спец.сообщения существуют дополнения.

Мамка обратился и к представителям ГБР и Прокуратуры и Нацполу. Почему внесенные сведения в ЕРДР не заставили работать следователей, которые должны были получить по запросу все необходимые для дела видеоматериалы.

"А почему следователь Нацполиции не включился срочно и не изъял видео с бодикамер, которые находились в основной базе за решение командира», - спрашивает Мамка.