Певица MARUV (Анна Корсун), которая несколько лет назад победила на Нацотборе Евровидения, призналась, кого считает фаворитом в 2022 году.

Как пишет Politeka.net, Анна Корсун - успешная украинская певица, которая строит карьеру под псевдонимом MARUV. Звезда в 2019 году победила на Нацотборе на Евровидение, но в конечном итоге не поехала на международный конкурс. Артистка и сейчас продолжает активно заниматься творчеством, а также ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"Следите за нацотбором? За кого болеете в этом году?", - спросил фанат.

"Не могу сказать, что прямо слежу, но в этом году мне нравится песня у KALUSH", - написала звезда.

Стоит отметить, что кроме Kalush в финале за право представить Украину сразятся Barleben, Cloudless, Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. Финал запланирован на 12 февраля в Центре культуры и искусства НАУ в Киеве.

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