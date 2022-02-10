Проект изменений в закон «О транспорте», которыми предусмотрено создание и работа Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ), содержит ряд нарушений Конституции, поэтому должен быть доработан.

Как пишет РБК-Украина об этом заявили в Офисе эффективного регулирования BRDO после анализа документа.

"Самым большим вопросом к одобренному Кабмином проекту является вопрос независимости такого регулятора. Поскольку, по сути предполагалось создание еще одного ЦОИВ, и потому логичным был вопрос-А зачем? Целесообразно ли создавать еще один орган, если он будет зависимым и ангажированным», - объясняет Зоя Мельник, и. о. руководителя сектора «инфраструктура» BRDO.

По ее словам, положение о Нацкомиссии, где сказано, что предельная численность ее работников утверждает президент, что она является подчиненной президенту, а также о том, что председатель и члены комиссии назначаются президентом, является прямым нарушением Конституции.

"Полномочия президента и ВРУ исчерпывающе определены в Конституции Украины. Дополнительное наделение полномочиями на уровне закона является недопустимым, о чем Конституционный суд Украины неоднократно подчеркивал в своих решениях: № 5-р/2019 от 13.06.2019 (Решение по делу о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), и № 21-рп/2008 от 08.10.2008 (Решение по делу о Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины)», - подчеркнула эксперт.

По ее убеждению, наличие неконституционных положений в проекте закона ставят под угрозу стабильное функционирование НКРТ и позволяют в любой момент заблокировать работу самого органа.

Есть в проекте и дополнительные риски, в частности ряд положений, которые не отвечают принципу определенности правовой нормы, и не позволяют лицу предвидеть последствия регулирования. Так, в нем размыты положения, которые позволяют избежать общественного обсуждения регуляторного акта, и не предусмотрено (не уточнено) положение о персональной ответственности членов регулятора, пояснила Мельник.

"Принятие закона с неконституционными нормами содержит риск, по которому работа вновь созданного органа может быть заблокирована частично или полностью Конституционным судом в любой момент. А отсутствие достаточных гарантий независимости органа и его членов в соответствии с требованиями Директив несет риск, что непредвзятость и беспристрастность регулирования не будет обеспечена», - резюмировали в BRDO.

Как известно, Кабмин одобрил изменения в закон «О транспорте» (№6514), которыми предусматривается создание НКРТ и подчинение этого органа президенту.

В свою очередь экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что президенту предоставляются несвойственные ему полномочия, а сама комиссия рискует превратиться в карманный орган власти. А народный депутат Сергей Магера отметил, что НКРТ сможет формировать адекватные тарифы на услуги естественных монополий, только если будет обеспечена его независимость. Если же НКРТ будет подчиняться президенту, то пропадает сам смысл ее создания, ведь она превратится в очередной инструмент давления.