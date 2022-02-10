Политолог-международник Максим Яли рассказал, почему и зачем Кремль выявил готовность встретиться с президентом Украины в Турции, заявив о желании Путина отомстить Эрдогану.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Максим Яли рассказал, что Россия выявила готовность ко встрече с Зеленским при условии, что Путину будут известны ее итоги. О возможности этого события, отметил политолог, заявил президент Турции, при посредничестве которого может произойти эта встреча.

«Заявив о своей готовности приехать на переговоры с Зеленским в Турцию, Кремль пытается умело использовать противоречия между Парижем и Анкарой, включая сложные межличностные отношения двух лидеров», - отметил Максим Яли.

По его словам, Кремлю абсолютно неважно, в каком городе и за чьим посредничеством достигнуть свою главную цель – заставить Украину выполнить капитулянтские Минские соглашения, подписанные Порошенко после трагедии в Дебальцево. Он отметил, что это раз и навсегда не только закроет вопрос о гарантиях невступления Украины в НАТО, но и позволит нанести сокрушительный удар по остаткам украинской государственности.

«С другой стороны, если все удачно выйдет и при помощи Макрона и Запада в целом Путину удастся заставить Украину выполнить политическую часть Минских соглашений, то это будет весьма тонкая «ответка» своему «закадычному другу» Эрдогану. И за «Байрактары» для Украины и ее усиление в военной сфере в целом, и за унижение в Нагорном Карабахе. Тем самым существенно «подмочив» свой имидж и России в целом как гаранта безопасности у братского армянского народа», - рассказал Максим Яли.

По его мнению, для Эрдогана сегодня крайне важно повысить свой статус на международной арене на фоне крайне прохладных отношений с Западом в последние несколько лет. Политолог добавил, что то же касается и падения поддержки среди населения внутри страны в результате девальвации лиры и роста потребительских цен за минувший год.

«Таким образом, прямые переговоры между Путиным и Зеленским в Турции, скорее всего не состоятся. Как и перенос в Стамбул из Минска заседаний трехсторонней группы, что более чем устраивает Киев. И все это пока лишь блеф. В лучшем случае для Кремля это всего запасной вариант при условии, что Эрдогану удастся уговорить Зеленского пойти на прямые переговоры с марионетками Кремля из ОРДЛО. И то, если этого не удастся Макрону и Шольцу во время их визитов в Киев», - считает Максим Яли.

Как сообщает Politeka, ранее Яли прокомментировал итоги визита Бориса Джонсона в Киев.

Также Politeka писала о том, что Яли прокомментировал первые раунды переговоров между Западом и РФ.