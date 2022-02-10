Политический аналитик Руслан Бизяев поразмышлял над тем, как украинский президент Владимир Зеленский может решить вопрос с Минскими соглашениями.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

По словам аналитика, решать проблему с Донбассом следует начинать с гуманитарной составляющей, а также важный идеологический момент. А потом, говорит Руслан Бизяев, можно будет решать уже политические вопросы. «Даже если бы президентом Украины был кто-то из «бело-голубых», результат был бы тот же», - подчеркивает он.

К тому же, отмечает эксперт, ни одному украинскому президенту было бы не по силам выполнить Минские соглашения. «Сейчас нужно перезагрузить ситуацию таким образом, чтобы, с одной стороны, плавно отойти от Минских соглашений, а с другой, найти такой формат, который поможет решить проблему реинтеграции оккупированных территорий», - объясняет Руслан Бизяев.

Попутно он высказывается и по поводу Революции Достоинства. «На Майдан люди выходили не столько за евроинтеграцию, сколько против беспредела», - подчеркивает аналитик. Он добавляет, что даже российское телевидение об этом говорило.

К тому же, говорит Руслан Бизяев, нельзя даже сказать, что западные партнеры изменили Украине, поскольку это политика, а в ней нет ни друзей, ни врагов. Следовательно, констатирует эксперт, никто не придет решать за Украину ее же проблемы.

Как сообщала Politeka, Бизяев прокомментировал цели, содержание и возможные последствия визита в Киев главы британского правительства Джонсона.

Также Politeka писала о том, что Яли предположил, как могут развиваться события вокруг Минских соглашений.