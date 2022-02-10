Журналистка Любовь Завальнюк рассказала о сложных условиях работы производителей хлеба в Украине, из-за чего мы видим постоянные повышения ценников этого продукта на полках магазинов.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Продукция пекарей становится убыточной и они вынуждены повышать цены, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию», - заявила Любовь Завальнюк.

Журналистка отметила, что, к тому же, в таких условиях многие предприятия вынуждены были закрыться и многие люди потеряли свои рабочие места.

«Мукомолов начали вытеснять на рынке уже давно. В прошлом году они испытали рост цен на пшеницу. Несмотря на якобы богатый урожай прошлых годов в Украине, о котором нам говорили представители власти, наши переработчики столкнулись с дефицитом сырья, в результате по всей стране закрывались предприятия», - рассказала Любовь Завальнюк.

По ее словам, еще осенью 2020 года стоимость пшеницы начала стремительно увеличиваться, и с каждым кварталом котировки пшеницы в украинских портах только росли. Журналистка добавила, что наши мукомолы из-за высокой цены не могли закупать большие количества пшеницы, вот аграриям и стало выгодно продавать пшеницу крупными партиями на экспорт.

«Почему наши не смогли закупить нужные объёмы пшеницы? Мукомольные предприятия, в основном, не имеют больших запасов сырья и покупают пшеницу по мере необходимости. Поэтому на мельницах вынуждены закупать все больше дорожающую пшеницу. Вот и столкнулись с дефицитом сырья на рынке», - говорит Любовь Завальнюк.

Она добавила, что большой проблемой является то, что в нашей стране нет государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса, для того чтобы наши производители могли работать и обеспечивать продовольствием граждан страны.

«Недостаток продовольственной пшеницы и ее высокая стоимость привели к тому, что во второй половине 2020 года мукомолы постепенно сокращали переработку. А в январе прошлого года производство муки стало минимальным. И пока мы с вами наблюдаем как представители разных партий борется за престол, в магазинах меняются ценники на хлеб и другие продукты питания», - отметила Любовь Завальнюк.

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