Политолог-международник Максим Яли рассказал, на каком этапе находятся международные переговорные процессы Украины, в том числе на уровне нормандского формата.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Максим Яли напомнил, что в конце прошлой недели в СМИ появилась сенсационная новость о том, что в ближайшем времени возможны прямые переговоры Зеленского и Путина в Турции. Он подчеркнул, что об этом лично заявил президент Турции Эрдоган после визита в Киев.

«Именно начало прямого диалога Киева с представителями оккупационных администраций является условием Кремля по началу переговоров о новой встрече на уровне лидеров стран «Нормандской четверки» на данном этапе. Об этом прямым текстом заявил помощник Путина Дмитрий Козак по итогам недавней встречи в Париже на уровне советников лидеров стран «Норманди» на прошлой неделе», - рассказал Максим Яли.

По его словам, именно от готовности Киева пойти на этот шаг сейчас зависит, состоится ли новая встреча Зеленского с Путиным в рамках «Нормандской четверки». Он напомнил, что новая встреча на уровне советников в Берлине все-таки состоится 10 февраля. Максим Яли отметил, что это значит, что Киев на ней представит свои предложения по вариантам начала прямых переговоров с представителями ОРДЛО, что является условием Кремля для продолжения диалога.

«Кроме того, 8-го февраля в Киев прилетел президент Франции Эмануэль Макрон после того, как накануне он посетил Москву. К тому же Офис президента Украины на минувших выходных подтвердил встречу Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киеве 14 февраля», - добавил Максим Яли.

Политолог отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. По его словам, среди прочего политики обсудят и урегулирование конфликта на Донбассе, о чем также уже есть официальные заявления пресс-службы немецкого канцлера.

«То есть в Киев канцлер Германии Шольц привезёт уже согласованную позицию США и Германии по дальнейшим шагам по реализации Минских соглашений. Таким образом, из уже анонсированных новых раундов переговоров лидеров стран «Нормандского формата» и США видим, что процесс переговоров существенно интенсифицировался за последнее время и впереди нас ожидает развязка», - заявил Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Яли прокомментировал игры по повышению ставок между Кремлем и коллективным Западом.

Также Politeka писала о том, что Яли прокомментировал первые раунды переговоров между Западом и РФ.

https://youtu.be/fzJp_QMN2bU