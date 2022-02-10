Журналистка Катерина Котенкова прокомментировала цели законопроекта о домохозяйствах, который планирует принять власть.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Катерина Котенкова отметила, что при действующих ныне законах отобрать квартиру за долги довольно непросто По ее словам, есть немало юридических нюансов, которые могут этому воспрепятствовать.

«Но, если в Раде проголосуют законопроект №6539, это откроет прямой путь к конфискации жилья. А имея зарегистрированное домохозяйство, будут забирать без суда и следствия, только арестовывая его», - заявила Катерина Котенкова.

По ее словам, если до конфискации жилья дело не дойдет, то семью могут запросто лишить субсидий. Журналистка объяснила, что сейчас доход семьи считается по зарплатам людей, которые прописаны в квартире. Катерина Котенкова рассказала, что по новому закону достаточно будет совместного проживания граждан под одной крышей, чтобы суммировать все их заработки и получить при этом баснословную цифру совокупного дохода.

«Людей всячески пытаются заставить заполнять декларации. Ну и пытаются чем-то поощрить людей, чтобы это выглядело не так негативно. Ведь планируется сделать налогообложение семьи, а не отдельного человека. Но если в семье работают не все или в совместно проживают неработающие родители или лица с инвалидностью, то такой семье положены льготы на содержание этих людей», - рассказала Катерина Котенкова.

По ее словам, в результате часть уплаченных ранее налогов будет возвращаться в семью после заполнения декларации. Журналистка отметила, что заполнение декларации - это сложный процесс, и даже финансово грамотный человек все равно допускает ошибки, которые, наоборот, могут привести к увеличению суммы налогообложения.

Как сообщала Politeka, Котенкова заявила, что нас ждут эксперименты с повышением коммунальных тарифов.

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