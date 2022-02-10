Федерация работодателей Украины требует прекращения давления на отечественный бизнес и вмешательства в его деятельность. Ведь такие действия государства лишь продолжают ухудшать экономическую ситуацию и инвестиционную привлекательность страны.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФРУ, передает Униан.

Как сказано в заявлении, ведущие страны мира делают все возможное, чтобы помочь бизнесу пройти кризис, вызванный коронавирусом, с наименьшими потерями. И ФРУ, как представители отечественного бизнеса, настаивают на том, что в кризисные периоды необходимо максимально упрощать работу компаний и минимизировать вмешательство государства в их деятельность. Однако власть, наоборот, чинит бизнесу максимум препятствий.

«ФРУ поддерживала создание БЭБ как единого правоохранительного органа с аналитической составляющей по комплексной противодействию экономическим и финансовым преступлениям. И нам кажется очень странной ситуация, когда в последние полгода, в разгар экономического кризиса, мы видим гигантские штрафы, доначисления налогов задним числом, растущее количество проверок разными госорганами, обыски силовиков – перечень можно продолжать и продолжать», - подчеркнули в ФРУ.

В ФРУ напомнили об истории компаний Новая почта, Синево, Сильпо и Арселор Митал, которые столкнулись с налоговым давлением. Последним прецедентом стали обыски на горно-обогатительных предприятиях группы «Метинвест» в Кривом Роге.

«Представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся налоговых нарушений, которые якобы имеют место. Компания заявила о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур и о том, что обыски были совершены с существенными нарушениями законодательства. В частности, они были проведены на основании «дефектного» определения суда, в котором не было указано срока его действия, что прямо противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины», - отметили в ФРУ.

При этом сообщения о фактах занижения налоговых обязательств предприятиями Группы Метинвест, которые якобы имели место, не соответствуют действительности, указывают в ФРУ.

"Налоговые органы не подтверждают наличие какого-либо налогового долга у группы и, более того, официально предоставили информацию о его отсутствии. Компании также не было предоставлено информации о основания для утверждения, что существует определенная недоплата налогов в сумме 18 млрд грн. Однако только в 2021 году Группа перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году», - отметили в ФРУ.

Напоследок в Федерации выразили убеждение, что если фискалы имеют вопросы к налогоплательщикам, их всегда можно решить в цивилизованной форме вместо того, чтобы отпугивать от Украины инвесторов непредсказуемыми действиями государственных органов.

Напомним: в начале года прокуратура заблокировала счета самого мощного предприятия Украины с иностранными инвестициями – «Арселор Миталл Кривой Рог», по требованию налоговой службы. В компании обратились в суд, который принял решение в ее пользу.

Однако уже через месяц представители СБУ, Бэб и офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях Группы Метинвест в Кривом Роге, по тем же требованиям налоговой службы. В ходе обысков изъяли компьютерную технику, из-за чего частично была остановлена хозяйственная деятельность предприятий.

Нардеп Кира Рудык, комментируя ситуацию, заявила, что власть во времена экономического кризиса и военной угрозы должна поддерживать налогоплательщиков, а не мешать им работать. А нардеп Ярослав Железняк заявил, что власть превратила Бэб и ГБР в инструменты давления на бизнес.