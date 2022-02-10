Об этом говорится в письме «Первой энергетической ассоциации Украины» к министру энергетики Герману Галущенко и председателю Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Валерию Тарасюку, пишет РБК.
«В последние две недели на рынке «на сутки вперед» (РСВ) произошло два значительных ценовых провала. По данным «Оператора рынка», цена на РСВ с 26 января по 30 января снизилась на 30% - до 1981 гривен/МВт-ч, с 1 февраля по 5 февраля - на 40% (до 1560 гривен/МВт-ч). Природа ценовых провалов на РСВ и внутрисуточном рынке – искусственная, в их основе манипуляции и искажение ценообразования», - говорится в нем.
Отмечается, что из-за манипуляций украинские энергогенерирующие компании вынуждены работать в убыток, что приведет к невозможности закупать уголь и проводить ремонтные кампании на тепловых электростанциях при подготовке к следующему отопительному сезону.
Дополнительным фактором обвала цены на РСВ является коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси и работа атомной генерации всеми 15 энергоблоками.
ПЭАУ подчеркнула, что для выполнения плановых мероприятий по подготовке энергетической системы Украины к синхронизации с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E критически важна стабилизация финансового состояния энергетических компаний.
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Ассоциация просит Галущенко и Тарасюка ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси в часы минимальной нагрузки, принять меры против манипуляций на рынке электроэнергии, а также ввести новую вспомогательную услугу - «предоставление гарантированного резерва мощности», которая позволит аккумулировать средства для накопления угля и проведения ремонтов на ТЭС.
Ранее депутат Людмила Буймистер отмечала, что импорт электроэнергии из Беларуси приводит к остановке украинских электростанций.
По ее словам, импорт производится через арабскую фирму-посредника. И только в январе импорт белорусской электроэнергии через арабского посредника нанес ущерб энергосистеме Украины на 1,3 млрд гривен (около 46 млн долларов).