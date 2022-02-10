Если водитель попался за нарушением вне зоны действия знака 5.76, например, превысил скорость, то в это случае он может обжаловать выписанный «фантомами» штраф.

С 25 января 2022 года в столице Украины должны были появиться автомобили для скрытого патрулирования. Эти так званные «фантомы» ездят по улицам и контролируют соблюдение правил ПДД со скрытого режима.

Соответствующий пост разместили на портале «РБК-Україна», информирует hyser.

Нужно сообщить о том, что это скрытые патрульные машины могут фиксировать до 50 целей одновременно. Они могут это делать, как на ходу, так и стоя на месте. Это говорит о том, что «фантомы» при виде нарушителя обязательно зафиксируют это.

Кроме этого, есть сведенья о том, что, если скрытый патруль стоит месте, то он может зафиксировать только превышение скорости. В этом случае нужно вспомнить Кодекс Украины об административных правонарушениях, где при превышении скорости на 20-50 км/ч штраф составляет 340 гривен. Однако если лимит скорости превышен на более чем 50 км/час, то штраф будет составлять 1700 гривен.

Постанова

Также экипаж «фантомов» может останавливать нарушителей за более серьезные ошибки. Они могут это делать из нескольких камер, так что суммы штрафов могут быть намного выше. К таким серьезным нарушениям можно отнести проезд на красный светофор или разворот через "сплошную".

Нужно понимать, что спецавтомобили для скрытого патрулирования сертифицированы и могут законно фиксировать нарушения ПДД. Так сообщается в Патрульной полиции.

Украинский адвокат Юрий Прохода заявил, что в законах Украины есть правовая коллизия. Есть статья 40 Закона Украины, где идет речь о Национальной полиции, где говориться том, что фото- и видеотехника должна находиться в видном месте. Важно подчеркнуть, что такие моменты в «фантомах» не соблюдены.

"Фантом"

Если водитель попался за нарушением вне зоны действия знака 5.76, например, превысил скорость, то в это случае он может обжаловать выписанный «фантомами» штраф.

Обжаловать данный штраф можно также, как и любое административное постановление.