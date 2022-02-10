"Телеканал "Дом" наглядно продемонстрировал какой будет "теплая информационная ванна" для людей Банковой", - Мосийчук

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук обвинил государственный телеканал Дом в цензуре из-за того, что телеканал посреди эфира отключил его после неудобного вопроса члену наблюдательного совета «Укрзализныци» и близкому к офису президента спикеру Сергею Лещенко.

Об этом Мосийчук заявил в своем телеграм-канале, передает Главком.

"Из-за неудобных вопросов к члену наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергею Лещенко меня только что выбросили/выключили из эфира программы Лейла Мамедова и Георгия Беркадзе «презумпция виновности» на телеканале «Дом» героем которой был этот горе железнодорожник!",- заявил Мосийчук.

Впоследствии Мосийчук уточнил, что его удалили эфира после вопроса Лещенко о коррупции в «Укрзализныце» и его связи с олигархом Виктором Пинчуком.

"Телеканал" Дом «наглядно продемонстрировал какой будет» теплая информационная ванна " для людей Банковой. Так, Игоря Мосийчука убрали из эфира после неудобных вопросов «говорящей главе» офиса президента, члену наблюдательного совета «Укрзализныци» Лещенко о его связях с олигархом Пинчуком», – распространил впоследствии Мосийчук сообщение одного из телеграмм-каналов.

Напомним, телеканал Дом контролируется Министерством по реинтеграции оккупированных территорий. В декабре 2021 года на содержание канала из бюджета потратили 533 млн грн.

По словам эксперта, телеканал ДОМ должен войти в медиа-империю офиса президента вместе с телеканалами «Рада», «4 каналом» и медиа олигарха Игоря Коломойского.