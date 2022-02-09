Все 4 ведущих государственных института судебных экспертиз подтвердили законность и экономическую обоснованность формулы «Роттердам+».

Об этом сообщила адвокат Наталья Дригваль в колонке для издания «Обозреватель».

«Однозначные выводы про обоснованность применения формулы в Украине сформулировали 4 украинских государственных научно-исследовательских института судебной экспертизы и частные судебные эксперты», - сообщила адвокат.

Также, по ее словам, справедливость и экономическая обоснованность формулы "Роттердам+" подтверждена исследованиями международных авторитетных организаций IHS CERA (ведущий в мире консультант по рынкам топлива), EURACOAL (Европейская ассоциация каменного и бурого угля), крупнейшими мировыми аудиторскими компаниями.

«В то же время, в экспертизах, где по заказу обвинения подсчитывалась сумма убытков при условии исключения из формулы цены угля затрат на его транспортировки, ни один эксперт не рискнул назвать рассчитанную сумму собственно убытками и не подтвердил корректность удаления "плюса" - стоимости логистики», - отметила адвокат.

Дригваль подчеркнула, что и судьи ВАКС, и прокуроры САП подтвердили, что арифметический расчет затрат на транспортировку угля, который не импортировался в Украину, не считается автоматически убытками.

«Согласно логике расчета убытков НАБУ, человек, покупая ежедневно хлеб в магазине несет убытки, так как рыночная цена на хлеб могла бы быть ниже на величину его перевозки от хлебозавода до магазина, ведь хлеб можно покупать собственно и там, где его производят», - добавила адвокат.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления.

Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".