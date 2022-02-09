Своё мнение он высказал в программе «Развилка».

«Борису Джонсону было важно показать, что Великобритания – это альтернативный центр силы. Джонсон демонстрирует, что Британия – та сила, которая хочет и может, решить украинскую проблему. Он хочет продемонстрировать это всему миру. Это – традиционный курс его страны. Напомню, что летом 1940 года тогдашний британский премьер Уинстон Черчилль пытался объяснить Сталину, что Гитлер ему не друг, и готовится напасть на СССР – хотя плана «Барбаросса» тогда и в помине не было. Тогда он предлагал Сталину сообща прихлопнуть Гитлера. Сталин его, как известно, не послушался», - напоминает Руслан Бизяев.

По его словам, Лондон и тогда, и сейчас предлагал разным сторонам собственную альтернативу.

«Принцип Великобритании – не участвовать в чужих играх, а вести собственную. Именно так сейчас и действует Борис Джонсон», - полагает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал реакцию Европы на переброску войск НАТО в Польшу и Румынию.

Также Politeka сообщала, что Бизяев высказал своё мнение о назначении Бриджит Бринк американским послом в Украине.