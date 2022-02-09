Несмотря на избыток собственных генерирующих мощностей Украина продолжает импортировать электроэнергию из Беларуси, что весной может привести к остановке станций компании «Донбассэнерго».

Об этом в эфире телеканала «Украина-24» заявил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, передает "Главком".

«Сейчас украинская энергосистема имеет избыток мощности и, несмотря на это, импорт из Беларуси продолжается. Из-за такой искусственной ситуации ряд электростанций вынужденно ушел в простой. А в компании «Донбассэнерго» заявили: уже весной придется остановить работу», - сказал он.

Железняк подчеркнул, что президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин используют энергетическую зависимость Украины в своих интересах, чтобы иметь возможность в любой момент перекрыть Украине поставки электричества.

Также он добавил, что в ближайшее время в рамках испытаний перед синхронизацией энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E, украинская энергосистема будет временно отключена от систем России и Беларуси для работы в изолированном режиме.

«И я очень сильно беспокоюсь, как просто гражданин, политик, что именно в это время будет нанесен нашему государству какой-то удар, который может привести к большому энергетическому кризису», - подытожил Железняк.

Напомним, что ранее депутат Людмила Буймистер заявляла, что импорт электроэнергии из Беларуси приводит к остановке украинских электростанций.

По ее словам, импорт производится через арабскую фирму-посредника. И только в январе импорт белорусской электроэнергии через арабского посредника нанес ущерб энергосистеме Украины на 1,3 млрд гривен (около 46 млн долларов).