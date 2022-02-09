Бандурист и кобзарь Тарас Компаниченко рассмотрел вопрос о том, была ли возможна в принципе либеральная трансформация Российской империи, и насколько реалистичными в этом плане были идеи Михаила Драгоманова.

Свой комментарий он дал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

«Россия по самой своей природе отторгает либеральные идеи Драгоманова. Империя не может смириться с либерализмом. Империя либо истребляет либералов, либо высылает на философских пароходах. Это – «мечтатели опасные». Империи нужен не Драгоманов, а Победоносцев и Третье отделение. А украинцы продвигают гуманистические идеи, используя для этого и Шевченко, и Гоголя. И при этом они очень чётко различают, кто свой, а кто чужой», - отмечает Тарас Компаниченко.

Он также охарактеризовал значение украинского мыслителя Григория Сковороды.

«Сковорода страшен для империи, поэтому его настолько не любили. Он – представитель раннего модерна Украины. Хотя Сковорода и любил Слобожанщину, но по культуре и духу он принадлежит Гетманщине, государству, которое родилось в восстании Хмельницкого и просуществовало до 1783 года. Оно основывалось на совершенно другой матрице», - считает Тарас Компаниченко.

Как сообщает Politeka, ранее футуролог Алексей Толкачёв назвал Григория Сковороду уникальной личностью.

Также Politeka сообщала, что Геннадий Друзенко посоветовал украинцам читать книги этого мыслителя.