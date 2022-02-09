Свой комментарий он дал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».
«Россия по самой своей природе отторгает либеральные идеи Драгоманова. Империя не может смириться с либерализмом. Империя либо истребляет либералов, либо высылает на философских пароходах. Это – «мечтатели опасные». Империи нужен не Драгоманов, а Победоносцев и Третье отделение. А украинцы продвигают гуманистические идеи, используя для этого и Шевченко, и Гоголя. И при этом они очень чётко различают, кто свой, а кто чужой», - отмечает Тарас Компаниченко.
Он также охарактеризовал значение украинского мыслителя Григория Сковороды.
«Сковорода страшен для империи, поэтому его настолько не любили. Он – представитель раннего модерна Украины. Хотя Сковорода и любил Слобожанщину, но по культуре и духу он принадлежит Гетманщине, государству, которое родилось в восстании Хмельницкого и просуществовало до 1783 года. Оно основывалось на совершенно другой матрице», - считает Тарас Компаниченко.
Как сообщает Politeka, ранее футуролог Алексей Толкачёв назвал Григория Сковороду уникальной личностью.
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Также Politeka сообщала, что Геннадий Друзенко посоветовал украинцам читать книги этого мыслителя.