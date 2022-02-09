Об этом он рассказал в авторской программе «Толковый разговор» политолога, аналитика и футуролога Алексея Толкачева.
«Послушаешь выступления российской власти, и такое впечатление, что они что-то употребляют. Несут такую ересь с таким серьезным видом. Люди, занимающие государственные должности – их словно опрокинули, у них сознание перевернулось. Послушать речи одного и того же государственного деятеля 25 лет назад и сейчас – это как два разных человека», - говорит он.
По его словам, в России принято улавливать сигналы, читать между строк.
«Все прекрасно понимают, где можно подсесть на трубу и получать финансирование, и что для этого нужно говорить. Другое дело, что этот трэш, что несется из этих ртов, отдаляет Россию от цивилизованного мира. Во-вторых, это влияет на всеобщее сознание людей. В-третьих, Россия после Путина – это совсем другая страна, не с той территорией. Путин делает все возможное, чтобы страну развалить, и никто не смог так объединить западных лидеров, как Путин», - говорит он.
Андрей Сидельников говорит, что Владимир Путин до сих пор допускает попытки влияния на решения Европейского Союза.
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«Мы видели недавнюю встречу премьер-министра Венгрии с Путиным, после которой Венгрия заблокировала Украине одну из комиссий по кибератакам при НАТО. В Италии тоже проблемы очень серьезные с подкупом Путиным разных лиц. Мы видели пример Германии. Германия вдоль и поперек перепаханная путинскими вездеходами, куплена не только политически, но и экономически. Появился кандидат в совет директоров «Роснефти» – бывший канцер Германии Герхард Шредер. Мы прекрасно знаем, какие бывшие министры Австрии, Германии и других европейских стран находятся в совете директоров лакомых кусочков РФ», - отмечает политик.
Как сообщала Politeka, Активист Сергей «Боцман» Коротких рассказал, как относится к власти России и Беларуси.
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