Об этом говорится в сообщении Всеукраинской энергетической ассамблеи на странице в Facebook, пишет РБК.
«Демпинг как механизм антиконкурентного поведения продолжает разрушать энергетическую отрасль Украины. Правила кардинально не изменяются. При таких условиях работы энергетического комплекса Украины, если мы не собираемся и в дальнейшем изменять свою рыночную философию, правила и мораль может состояться следующее: долгожданное тестирование работы ОЭС Украины в изолированном режиме имеет шанс быть сильно обесцененным, а будущую интеграцию и объединение с ENTSO -E отсрочено», - говорится в нем.
Отмечается, что из-за демпинга цен на рынке, тепловая генерация была переведена в базовый режим работы, а почти все 15 блоков атомных станций были разгружены до 11,8 ГВт.
Также Ассамблея добавила, что импорт электроэнергии из Беларуси вытеснил мощности атомных энергоблоков, а минимальная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» снижалась до 15 копеек за кВт-ч.
«Уголь и газ при такой цене невозможно ни купить, ни оплатить, разве что только в долг взять, и в дальнейшем раскручивая долговую спираль в энергетике», - подчеркнули в ВЭА.
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Напомним, что ранее депутат Людмила Буймистер заявляла, что импорт электроэнергии из Беларуси приводит к остановке украинских электростанций.
По ее словам, импорт производится через арабскую фирму-посредника. И только в январе импорт белорусской электроэнергии через арабского посредника нанес ущерб энергосистеме Украины на 1,3 млрд грн.