Тенизация экономики в 2021 году в результате «инициатив» главы Налогового комитета ВР Данила Гетьманцева превысила бюджет «Большой стройки».

Об этом написал экономист Михаил Кухар на своей страничке в Фейсбук, основываясь на официальной статистике Национального банка, передает "Обозреватель".

«65 млрд грн, или 1,5% ВВП были сняты со счетов наличными за прошлый год, покинули пределы банковской системы и больше не вернулись в нее. Вот вам одно из ярчайших доказательств роста тенизации экономики в результате перманентного давления на граждан и бизнес «инициатив Гетьманцева», - написал Кухар.

Он также посчитал, что в результате налоговых инициатив власти бюджет недополучил сумму, которая равна сумме, потраченной на проект «Большая стройка».

«Всего в обращении примерно 600 млрд наличных гривен. Эта статика означает, что каждая наличная гривня сделала 4+ оборота за год, чтобы достичь оборота по выдаче/приему в 2,6 трлн. грн. Умножаем 65 млрд ушедших в тень наличных на 4 оборота за год и на 0,41 (41% фискальный процент ВВП) - и получаем недополученных бюджетом более 100 млрд гривен. 4 миллиарда долларов недопоступлений в бюджет - вот цена неумелой и абсурдной «фискализации» им. Гетьманцева в 2021 году», - подчеркнул экономист.

По его словам, сумма, которую недополучил бюджет, сопоставила с еще одним бюджетоом «Большой стройки».

«А на 2022 год планируется массовая установка РРО, дополнительное налогообложение огородов в селах, таксистов, репетиторов и нянь... Давай Гетьманцев, жги дальше!» - резюмировал Кухар.

Ранее ряд экономистов и инвестиционных аналитиков предупреждали власть, что повышение налогового давления в условиях кризиса в экономике приведет не к росту поступлений в бюджет, а к дальнейшей тенезации экономики, процент которой и так достигает 40%. Так, по словам политолога Тараса Завгороднего, Гетьманцев давит на крупный и малый бизнес в Украине, зато продвигает откровенно лоббистские законопроекты об отмене налогов для игорного бизнеса и таможенных платежей по импортному битуму.

Также стало известно, что Закон о налоговой амнистии, который инициировал Гетьманцев и который должен был принести в бюджет дополнительные миллиарды, провалился: за год декларации подали всего 40 человек. Они задекларировали средства на сумму 358 млн грн.