Закон об олигархах будет иметь серьезные последствия для свободы слова в Украине и позволит власти установить контроль над независимыми СМИ.

Об этом говорится в статье авторства нардепа от фракции "Голос" Киры Рудык для аналитического центра Atlantic Council, пишет сайт Гордон.

"Аспекты закона, касающиеся собственности на СМИ, имеют серьезные последствия для свободы слова. После того, как закон вступит в силу в мае 2022 года, он потенциально позволит [президенту Владимиру] Зеленскому затыкать рот украинским СМИ", – сказано в материале.



Политик пишет, что закон об олигархах является еще одним свидетельством консолидации Зеленским власти, которая угрожает подорвать политическую конкуренцию. По мнению автора, уже есть тревожные признаки нежелательного вмешательства власти в работу СМИ.



"Хотя усилия по борьбе с российской дезинформацией признаны как в Украине, так и международным сообществом как необходимые, были попытки преследовать отдельных журналистов после критики Зеленского. Вызывают также удивление и уголовные дела против ряда телеканалов", – говорится в статье.