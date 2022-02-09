Президент Владимир Зеленский назначил государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины Сергея Шершуна, который недавно защищал компании олигарха Игоря Коломойского в судах против АМКУ.

Об этом сообщает издание "Наші Гроші" со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского от 8 февраля, пишет "Цензор".

Шершун в 2021 году защищал интересы компании «Укртатнафта» Игоря Коломойского в судебном споре против Антимонопольного комитета (например, заседания в августе 2021 года).

В этом процессе представители группы компаний, связанных с группой «Приват» («Укртатнафта», «Укрнафта» и другие), добиваются отмены штрафа АМКУ 4,7 млрд грн за топливный картель автозаправок.

Сейчас Шершун является партнером юридической компании "Integrites", сообщается на сайте фирмы.

Сергей Шершун является сыном Николая Шершуна, бывшего народного депутата от «Народного блока Литвина» и «За единую Украину», экс-руководителя «Рівнелісу» и Госкомитета лесного хозяйства.