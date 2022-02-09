Об этом заявила народный депутат, член Комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.



"Сегодня после ковидного кризиса украинская экономика – малые и средние предприятия – и так обескровлены. Но мы видим абсолютно четкую линию на увеличение давления на бизнес для наполнения бюджета. Для того, чтобы выполнять все популистские прихоти власти, которыми она покупает сегодня себе избирателей», - рассказала Буймистер в эфире телеканала "Украина 24".



Кроме того, депутат обратила внимание на избирательность давления налоговых и правоохранительных органов на бизнес на предприятия приближенных к власти олигархов никто с проверками не приходит.



"Избирательность-это еще один признак популизма. Потому что есть некоторые бизнесмены крупные или олигархи вроде господина Коломойского, которые являются более приближенными к власти, которые являются более лояльными, которые в принципе поддерживают эту власть через свои медиаресурсы и т.д. и к ним почему-то не приходят. А всем остальным, в том числе и иностранным инвесторам, сегодня очень тяжело в государстве», - отметила Буймистер.



Ранее народный депутат Ярослав Железняк обвинил власть в том, что она использует Бюро экономической безопасности и ГБР для того, чтобы давить на бизнес. А инвестиционный банков Сергей Фурса назвал обыски на мощных украинских предприятиях позорной историей, о которой будут говорить даже в Давосе.



Напомним, 4 января Офис генпрокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината «Арселормиттал Кривой Рог» во исполнение решения Шевченковского суда от 30 ноября 2021 года по иску Государственной налоговой службы. В компании отметили, что по судебному делу по иску ГНА суд принял сторону «АрселорМиттал».



Позже, 1 февраля представители СБУ, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге из-за якобы налоговые нарушения. В ходе обысков была изъята компьютерная техника, частично остановлена хозяйственная деятельность предприятий.